政府軍管治不善兼內鬥 不戰而敗

塔利班出乎意料佔上風

塔利班昨日一度佔領瑙堡的警察總部和國家安全局的地區辦公室。阿富汗國防部副發言人其後指政府軍已重奪有關設施，料數小時內擊退市內所有武裝分子。有分析估計在5至6月，塔利班佔領逾80個地區。有地方組織質疑阿富汗軍隊在美軍撤走後能否堅守下去，已開始召集民兵保護自己的地盤。

不過並非所有地區都是因軍事力量失守，如巴格蘭省議員莫達博（Mohammad Nasim Modaber）稱，該省一個地區有政客和民兵指揮官內訌，削弱當地防衛，讓塔利班有機可乘。東北部巴達赫尚省議員拉赫曼（Mohib-ul Rahman）亦稱，該省在3天內有10個地區落入塔利班手中，其中8個不戰而敗，軍隊因寡不敵眾和缺乏補給而士氣低落。《紐約時報》報道，根據與塔利班指揮官及官員的訪問和文件顯示，近期的優勢亦非完全在塔利班預料之內，組織領袖正嘗試善用突如其來的軍事和政治進帳。

政府軍亦曾反擊並奪回數個地區，但規模不及塔利班取得的優勢。不過塔利班近月亦傷亡嚴重，尤其是南部地區。前塔利班指揮官阿洪德（Mullah Basir Akhund）稱，一個接壤巴基斯坦、埋葬塔利班成員的墓地下葬屍體的速度較過去數年快，而支援塔利班的巴基斯坦醫院亦出現牀位不足。

（法新社/路透社/紐約時報）