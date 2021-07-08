保障佔領區水電衛生 未棄禁剃鬚及壓制女性峻法 塔利班「洗底」備上台 民眾憂苛政重臨

美國智庫保衛民主基金會（FDD）的新聞網站「漫長戰爭紀事」（Long War Journal）估計，塔利班在5月初發動新一輪進攻前，原本控制阿富汗407個行政區當中的73個，截至6月底增至157個。除了佔領區增加，塔利班亦已包圍數個重要省份首府，有觀察推測他們或等待外國軍隊完全撤走，才進攻城市地區。

北部昆都士省伊曼薩希布（Imam Sahib）是塔利班新佔領的地區之一，《紐約時報》報道，塔利班在6月佔領該地後，強調民眾可繼續上班、開店，又指示恢復當地水電、讓垃圾車收走垃圾和修理政府車輛等。在另一個北部佔領區，有居民憶述塔利班指揮官在廣場強調「每個人的性命都安全」。

副司令稱考驗期 籲成員善待公眾

隨着塔利班的版圖擴大，他們指示成員小心對待被俘的政府軍，並在最後釋放他們，又要求繼續包圍較大省份的首府，但未下令進入。在伊曼薩希布等佔領區，部分公務員獲准重返工作崗位，維持城鎮正常運作，但不包括女性。這些舉動被視為塔利班試圖重塑其執政形象，展示他們有能力取代阿富汗政府。塔利班副司令哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）近日在電台向成員稱，當前局勢是對塔利班的「考驗期」，任何實踐的行動都正被監察，促成員「以良好的方式對待公眾」。

昔因奏樂遭毆 「恐倒退20年」

與此同時，塔利班在佔領區恢復強硬伊斯蘭主義政策。塔利班在1996至2001年執政，其間嚴格限制女性權益，並禁制多項休閒活動，包括放風箏、演奏音樂以至吸食水煙等。有佔領區居民稱，塔利班已恢復部分限制，包括禁止女性工作，甚至不可單獨外出，女童被迫輟學，過去20年女性權益取得的進展恐化為烏有。塔利班亦已禁制音樂，要求男性停止剃鬚，並規定居民要為塔利班成員提供糧食。

這亦引發佔領區外的民眾不安，如演奏中亞傳統樂器「加帕尼」（japani）的音樂家穆罕默德（Sayed Mohammad）向法新社憶述，20年前曾因演奏音樂和唱歌遭塔利班毆打，更有朋友因演奏加帕尼遭斷指，他與許多人在塔利班倒台後成為職業音樂家，憂慮一旦塔利班重新掌權，阿富汗將倒退到20年前。

談判僵持 阿政府稱將重奪失地

塔利班會否重新執政備受關注。《華爾街日報》上月底引述美國情報界最新分析，指阿富汗政府可能在美軍完全撤出後6至12個月內崩潰，有其他西方國家官員更推測阿富汗現政府最短僅能維持3個月。阿富汗政府和塔利班代表昨在伊朗德黑蘭會談，塔利班發言人僅稱雙方就當前局勢交換意見，通過談判尋求解決方法。雙方連月談判僵持，阿富汗政府周二誓言會重奪所有失地。

（紐約時報/法新社）