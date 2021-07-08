荷蘭著名偵查記者遭槍擊 震撼歐洲

頭中槍命危 3人被捕

事發當地時間周二晚約7時半，64歲的弗里斯（Peter de Vries，圖）剛出席完一個電視台清談節目，離開錄影廠數分鐘後在街上遭到槍擊。社交網站影片顯示，弗里斯中槍後倒地，血流披面。

首相呂特（Mark Rutte）形容襲擊令人震驚和無法理解，「這是對一名勇敢記者的攻擊，也是對我們民主至關重要的新聞自由的攻擊。我們祈盼他能活下來」。阿姆斯特丹市長霍爾塞瑪（Femke Halsema）形容稱弗里斯「是我們所有人的民族英雄，一名罕見、勇敢、孜孜不倦尋求公義的記者」；國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）說這是對憲制秩序的襲擊。歐洲理事會主席米歇爾（​Charles Michel）說，這是對新聞界和民主法治價值的襲擊。

弗里斯在荷蘭甚具名氣，經常擔任電視犯罪節目的評論員，也是專業罪案記者，在執法部門和黑社會都有消息來源。弗里斯過去曾因記者身分偵查刑事案件而受威脅， 獲警方保護。

報道罪案成名 任毒梟案證人顧問

在眾多報道中，最矚目之一是1983年喜力啤酒大亨海內肯（Freddy Heineken）被綁架案。2013年海內肯案的黑幫頭目綁匪霍里德（Willem Holleeder）因恐嚇弗里斯被定罪。2019年荷蘭毒梟塔吉（Ridouan Taghi）亦曾發公開聲明，否認有關他威脅要殺死弗里斯的報道。塔吉2019年底被捕，現與同黨因謀殺及販毒等控罪受審，而弗里斯正擔任案中主要證人納比爾B（Nabil B）的顧問。納比爾B是前黑幫成員，他之前的律師在2019年9月於阿姆斯特丹街頭被殺。

（BBC/路透社）