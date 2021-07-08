荷蘭著名偵查記者遭槍擊 震撼歐洲

【明報專訊】荷蘭著名罪案偵查記者弗里斯周二在首都阿姆斯特丹市中心被人近離距連開5槍，其中一槍擊中頭部命危。警方其後拘捕3名疑犯，其中一名相信是槍手。政界對事件感到震驚，首相呂特形容這不單是對一名勇敢記者的攻擊，也是對新聞自由的攻擊；歐盟譴責事件是對民主法治的攻擊。
頭中槍命危 3人被捕
事發當地時間周二晚約7時半，64歲的弗里斯（Peter de Vries，圖）剛出席完一個電視台清談節目，離開錄影廠數分鐘後在街上遭到槍擊。社交網站影片顯示，弗里斯中槍後倒地，血流披面。
首相呂特（Mark Rutte）形容襲擊令人震驚和無法理解，「這是對一名勇敢記者的攻擊，也是對我們民主至關重要的新聞自由的攻擊。我們祈盼他能活下來」。阿姆斯特丹市長霍爾塞瑪（Femke Halsema）形容稱弗里斯「是我們所有人的民族英雄，一名罕見、勇敢、孜孜不倦尋求公義的記者」；國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）說這是對憲制秩序的襲擊。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，這是對新聞界和民主法治價值的襲擊。
弗里斯在荷蘭甚具名氣，經常擔任電視犯罪節目的評論員，也是專業罪案記者，在執法部門和黑社會都有消息來源。弗里斯過去曾因記者身分偵查刑事案件而受威脅， 獲警方保護。
報道罪案成名 任毒梟案證人顧問
在眾多報道中，最矚目之一是1983年喜力啤酒大亨海內肯（Freddy Heineken）被綁架案。2013年海內肯案的黑幫頭目綁匪霍里德（Willem Holleeder）因恐嚇弗里斯被定罪。2019年荷蘭毒梟塔吉（Ridouan Taghi）亦曾發公開聲明，否認有關他威脅要殺死弗里斯的報道。塔吉2019年底被捕，現與同黨因謀殺及販毒等控罪受審，而弗里斯正擔任案中主要證人納比爾B（Nabil B）的顧問。納比爾B是前黑幫成員，他之前的律師在2019年9月於阿姆斯特丹街頭被殺。