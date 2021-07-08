加拿大誕原住民總督 「努力治癒國家」

因紐特人 西蒙曾任記者外交官

73歲的西蒙生於魁北克省，母親是因紐特人。西蒙1970年代任加拿大廣播公司電台記者，之後曾任多個因紐特人組織高層，1994至2003年任加拿大極地事務大使，1999至2001年成為首名擔任加拿大駐丹麥大使的因紐特人。

杜魯多周二宣布任命時說：「經過154年，今天我國邁出歷史一步。我想不出一個更好的人迎接這時刻。」西蒙先以因紐特語發言，之後轉用英語，她形容其任命具歷史性，是「在通向漫長和解道路上邁出重要一步」。她又稱現時正值在共同歷史中一個「特別反思時期」，承諾會努力治癒國家。

加拿大是英聯邦國家，英女王是名義國家元首，總督則是英女王的常駐代表，由總理推薦並由英女王任命，任期5年。雖然加拿大總督一職偏向象徵性，但也代表英女王執行重要國家職務，例如有權暫停國會、對立法給予「王室同意」等，同時也是加拿大武裝部隊的總司令。前一任總督帕耶特（Julie Payette）因職場欺凌醜聞，今年1月辭職。

過去兩個月有3間前原住民寄宿學校被發現埋有大量遺骸，勾起原住民社群被迫送子弟入學接受同化、卻受虐欺凌的慘痛歷史。對於西蒙的任命，原住民組織表示歡迎。

（BBC/路透社/華盛頓郵報）