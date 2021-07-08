拜登安排派員上門「谷針」 共和黨員斥納粹

美國在7月4日國慶日未能達到拜登所期望「全國七成的成年人口接種最少一針」的目標，同時新增確診人數過去數周未見明顯下降趨勢。拜登表示，Delta變種病毒（最先在印度發現的B.1.617.2）在國內部分地區已佔新增個案一半，而新冠疫苗可有效應對Delta變種，形容接種是「愛國」行為。拜登周二說：「現在我們需要逐個社區、逐個鄰里、在個別情况下逐家逐戶地敲門，為餘下需要保護的人提供協助。」

民調指20％人拒打針

有關上門宣傳言論隨即惹來共和黨人抨擊。共和黨聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）把這做法與納粹德國相提並論，稱「不可強迫人們作為人類實驗的一部分」。得州共和黨眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）說：「你不是我們的父母。你是政府。提供疫苗，讓民眾自由選擇。」

《華盛頓郵報》和美國廣播公司上周公布的民調顯示，有20%民眾表明肯定不會接種。接種率亦反映兩黨差異，86%民主黨人已接種最少一劑疫苗，高於共和黨人的45%。

（華盛頓郵報/霍士新聞）

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