莫伊茲獲美支持 執政被轟漠視憲法

除了5年總統任期應由2016年還是2017年計起的爭議，莫伊茲亦被指濫權和獨裁。人權觀察指出，海地原定2018年舉行國會選舉，但因莫伊兹任期何時結束等爭議，選舉一直延期，莫伊茲2020年1月起完全以政令管治國家。他無視憲法規定，今年初頒布政令撤去最高法院多名法官職務，之後又沒按憲法指引，自行任命替代人選。他還成立選舉委員會及諮詢委員會準備制訂新憲法，原定6月27日舉行憲法公投，但因新冠疫情延後。莫伊茲又計劃取消總理職位，認為總理沒經直接選舉卻獲得太大權力，但在現行憲法下，總理向國會負責，總統無權撤其職。

任期爭議社會動盪 示威不絕

在政局動盪及大規模示威下，海地社會在年初幾乎陷入停擺。教育系統癱瘓、企業運作遲緩，代表國內法官的多個協會更呼籲成員罷工，「直至莫伊茲尊重海地的憲法及法律為止」。

除了陷入政治危機，這個美洲最貧窮的國家的黑幫暴力問題猖獗。公民社會組織Fondation Je Klere在2020年在一份報告指出，海地三分之一地方由黑幫控制，當地從沒有真正自由選舉，幫派對選舉的政治影響力巨大。海地人權組織批評，海地大片地區由武裝幫派把持，政府已無力控制。

海地反對派人物、前參議員拉托爾蒂（Youti Latortue）今年初表示，他們正等待美國承認莫伊茲的任期已結束，美國國務發言人普賴斯（Ned Price）2月曾表示，海地必須舉行公正自由的選舉，以恢復國會運作，但也稱華府與美洲國家組織（OAS）立場一致，「新選出的總統會在莫伊茲2022年2月7日任期結束後繼任」。

《經濟學人》指出，現時約有100萬名海地人居於美國，他們賺取的外匯支撐着海地經濟，美國擔心莫伊茲即時下台會引發混亂。

（半島電視台/經濟學人）