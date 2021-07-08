槍手夜襲寓所 海地總統遇刺亡 臨時總理接管國家頒緊急狀態 鄰國封邊境

稱外國人行兇 操英語西班牙語

據約瑟夫辦公室發出的聲明，事發於當地時間周三凌晨約1時，一班身分不明的外國人闖入總統私人住宅槍殺莫伊茲。約瑟夫指襲擊是由包括有外國人在內的「武裝突擊隊」實施，槍手會說英語和西班牙語，訓練有素火力強大；海地的主要語言為海地克里奧爾語（Haitian Creole）及法語。約瑟夫呼籲民眾冷靜，指警方及保安部隊已控制局勢。法新社引述目擊者稱，當地周三早上平靜，市面未見額外的保安部隊巡邏。首都太子港附近的杜桑．盧維杜爾國際機場昨已關閉，美國駐當地大使館亦表示因應保安局勢而在周三閉館。過去有傳媒報道指莫伊茲的私人住宅位於首都太子港高檔郊區佩蒂翁維爾（Petion-Ville）。

太子港國際機場關閉

根據《邁阿密先驅報》報道，由事發住宅附近民眾拍下的短片顯示，槍殺莫伊茲的槍手被指可能是美國緝毒局（DEA）人員。網傳片段中有一名操美國口音英語的男子用擴音器大喊「DEA行動」。不過海地駐華盛頓大使質疑槍手刻意冒認DEA人員。有海地高級官員則稱犯案者是僱傭兵。

莫伊茲本來經營香蕉出口業務，在2017年上台，但其任期和管治手法引發爭議。事源莫伊茲在2015年10月第一輪大選投票中勝出，但選舉被指舞弊，第二輪選舉多次推遲。直至2016年11月再舉行投票，莫伊茲以55.6%得票獲勝，於2017年2月7日就職。海地憲法列明，總統任期為5年，由選舉日之後的2月7日為起始，但憲法同時規定，若大選無法在2月7日之前如期舉行，總統當選人應在投票結果確認後立即就任，其任期由選舉年的2月7日起計算。因此引起爭論的是，到底莫伊茲的5年任期是由2016年起計，還是如他及其支持者般認為是2017年開始。多個公民團體要求他今年2月下台，但莫伊茲堅稱自己還有一年任期。

莫伊茲亦被指控貪污，任內反政府示威不絕。他在任4年間更換7名總理，約瑟夫亦原定在本周被撤換。

美國總統拜登指海地局勢非常令人憂慮，及後再發聲明表示美國準備好協助海地；白宮發言人普薩基周三表示正蒐集資訊及評估事件。英國首相約翰遜在Twitter發文對事件表示震驚。與海地有邦交的台灣，總統蔡英文昨晚就事件致哀，稱將堅定與海地風雨同路。

總理籲安理會急商 美：正評估局勢

聯合國秘書長古特雷斯譴責刺殺事件，呼籲海地民眾維護憲法秩序及團結，拒絕一切暴力。約瑟夫呼籲聯合國安理會盡快召開緊急會議。

（France 24/路透社/法新社/BBC）