冰島試4天工作周大成功 無損生產力 健康工作生活平衡改善

每周工時35至36小時 薪金不變

首都雷克雅未克（Reykjavik）市議會和中央政府分別在2015年至2019年和2017年至2021年間做了兩項試驗，共有逾2500人參與，相當於冰島工作人口1.3%。他們每周工時由40小時減至35至36小時，薪金不變，試驗包括正常辦公時間和輪班的工作，涵蓋辦公室、幼兒園、醫院和社會服務等超過100個場所。

英國專門研究勞動的智庫「自主」（Autonomy）和冰島智庫「永續民主協會」（Alda）負責分析，並於上月發表研究報告。研究人員發現，幾乎所有組別的員工出現壓力或「工作過勞」（burnout）的情况減少，健康和工作生活平衡均顯著改善，因此多數職場的生產力和服務供應量不變，甚至有所提升。

報告指出，為了縮短工時之餘維持輸出，各個職場採取不同策略，例如更有效編排每天工作的優先次序、更有效委派工作給員工、強調應在工時外處理私人事務、減少會議次數和時間、以電郵取代會議、縮短小休時間、在可能的情况下改用電子方式提供服務等。不同工種的適應方法有別，如護理服務着眼改變輪班模式，在服務需求不高的輪班時段允許員工較遲上班或提早下班，幼兒園職員亦可於學生逐步放學後提早下班。

部分界別需增人手

報告亦列出要維持相同服務量的常見挑戰，例如有輪班制員工認為與下一更同事的交接變得更難，部分管理層則認為他們難像其他員工一樣縮短工時，在試驗開始時一度感到壓力。個別職場則無可避免要增聘員工，如報告估計因應醫護界需要增聘人手，冰島政府每年的開支或增加42億冰島克朗（約2.6億港元），但強調只佔整體財政預算一小部分。

「自主」研究主管斯特朗（Will Stronge）表示，這項全球最大規模的縮短工作周試驗取得「巨大成功」，表明公共部門可成為縮短工時的先驅，其他國家的政府亦可從中參考。

報告指出，在試驗成功後，冰島工會組織在前年至今年作談判，成功爭取縮短工時的合約，冰島現有86%工作人口要麼已縮短工時，要麼合約賦予他們與工作場所協商縮短工時的權利。

（BBC/獨立報）