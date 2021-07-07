英推進「黃區」入境者免隔離 包中港澳

德撤5國入境禁令

約翰遜在記者會上說：「我們會維持嚴格邊境管制措施，包括紅色名單。我們認可接種兩劑疫苗的保護力，將與旅遊業合作讓已完成接種疫苗的人自黃色名單地區回國後，免受隔離。」他說，運輸大臣夏博思將於本周稍後提供進一步新消息。《泰晤士報》上周報道，英政府計劃7月26日起取消黃色名單隔離要求，意味暑假期間到英國旅遊將變得容易。英國目前按各國疫情風險高低制定紅黃綠3色名單。

就在約翰遜周一宣布英格蘭將如期在7月19日撤銷大部分抗疫措施後數小時，德國亦宣布解除英國、尼泊爾、印度、俄羅斯及葡萄牙的入境禁令。這5國此前因最先在印度發現的Delta變種病毒蔓延，被列為「變種病毒地區」，只有德國公民和居民可自這5國入境，但無論是否已完成接種疫苗，也要隔離兩周。但德國政府疾病控制機構羅伯特·科赫研究所周一表示，周三起這5國的風險評級將降至「高發地區」，意味這些國家公民可前往德國，入境後須隔離10天，若隔離5天後病毒檢測呈陰性，可提早解除隔離，若已完成接種的旅客更可免隔離。

加拿大周一（5日）起也容許已完成接種政府認可疫苗的公民及永久居民，入境後可免隔離14天。

（獨立報/BBC/加拿大廣播公司）