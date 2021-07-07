塔吉克強制全民打疫苗 全球首國

18歲以上國民強制接種

塔吉克當局上月21日證實爆發新一波疫情，至今新增逾260宗確診，單是上周六就有21宗，累計13,569人染疫，92人死亡。衛生部指出，部分新染疫者感染了新冠變種病毒，但沒明確說明是否為正蔓延全球、最先在印度發現的Delta變種病毒。

為遏止疫情，政府抗疫專責小組上周六發聲明，下令強制18歲以上公民接種疫苗，要求民眾預約醫生或當地診所免費接種。同時，從海外回國的公民或到訪塔吉克人士，即使病毒檢測呈陰性，也要隔離10天。政府又鼓勵民眾限制婚禮及其他活動的出席者至最少人數，但沒具體說明數目。

接壤中國、阿富汗、烏茲別克和吉爾吉斯的塔吉克，全國人口逾950萬，新冠疫苗接種率甚低。該國3月22日展開接種工作，迄今只有逾28萬人接種了最少一劑，佔人口比例2.9%；近1.86萬人（佔0.19%人口）完成接種。部分國家有規定特定工作範疇人士或到訪高風險地方者須接種疫苗，而塔吉克是全球首個國家強制民眾接種。

此外，以色列周二宣布與韓國達成疫苗互換協議，以國將運送70萬劑本月底到期的BioNTech-輝瑞疫苗到韓國，韓國在9月及10月會運回相同數量、限期較後的同款疫苗給以色列。以色列總理班納特形容此為「雙贏」協議，共同打擊疫情。以色列迄今有55%人口完成接種疫苗，韓國僅30%人接種首劑。

（自由歐洲電台/bnonews/路透社）