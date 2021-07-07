阿政府軍：美軍撤離基地沒告知

科希斯坦尼麾下有約3000名士兵，數量難與高峰期的美國駐軍相比，他坦言美軍和阿軍實力差距巨大，但會致力確保基地安全。

塔利班加快和談 最快下月提建議

另外，路透社周一引述塔利班發言人報道，塔利班預期未來幾日與政府的談判將會加快，並相信最快下月會向政府提出書面和平建議。

塔利班領袖上周與政府代表在卡塔爾首都多哈重啟談判。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「和談及和平進程在未來幾日會加快……預計會進入重要階段，那是關於和平計劃。可能需要一個月時間達到雙方分享書面和平計劃的階段。」他表示，雖然目前塔利班在與政府軍的戰鬥中處於上風，但他們十分認真對待談判和對話。美國國務院一名發言人呼籲雙方認真談判以定出阿富汗未來的政治路線圖。

（路透社/霍士新聞/法新社）