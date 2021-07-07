FT：中國塔利班對話 遏亂局極端勢力 包括資助基建換孤立「東伊運」

美軍逐步撤出 阿富汗趨亂

去年2月，美國與塔利班在卡塔爾首都多哈簽署和平協議，訂下撤軍時間表，美國及北約盟友同意在14個月內從阿富汗撤出所有部隊，以換取塔利班承諾不允許蓋達或其他極端組織在塔利班控制的地區運作。美國總統拜登今年4月中宣布，將在9/11恐襲20周年前全面撤軍，美國國防部官員上周五（2日）表示，所有美軍及北約部隊士兵已撤出阿富汗巴格拉姆空軍基地。在美軍和北約盟撤軍之際，塔利班近期加強攻勢奪取多個地區，迫使逾千阿富汗政府軍逃往鄰國塔吉克。

塔利班與阿軍戰鬥佔上風之際，《金融時報》報道，中國正將焦點投向其西部邊境，尋求與塔利班談判。報道指出，迫切的問題不僅是塔利班能否填補美國撤軍造成的權力真空，中國亦有其角色，儘管中國長期奉行「不干涉」政策，它能否成為下一個試圖在阿富汗歷史寫下一章的超級大國也是焦點。北京已經與塔利班舉行會談，儘管討論細節保密，但來自阿富汗、印度、中國及美國的政府官員、外交官和分析人士認為，一項廣泛的戰略逐漸形成。一名印度政府官員說，中國的策略是試圖與塔利班合作，通過巴基斯坦輸送資金來重建阿富汗的基礎設施。另一名外交官透露，中國應巴基斯坦的要求將支持塔利班，又指北京要求塔利班限制與「東伊運」的聯繫，以換取基建項目支持。

中方一直指摘「東伊運」在新疆地區製造多宗恐怖襲擊，聯合國安理會去年估計，「東伊運」武裝分子多達3500人，部分人駐紮在與中國接壤的阿富汗地區。聯合國和美國於2002年都將「東伊運」定性為恐怖組織，但去年11月美國國務院將「東伊運」的恐怖主義定性撤銷，惹來中國政府強烈不滿。中國外交部長王毅5月主持中國與中亞五國外長會議時，敦促哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克合作打擊「東伊運」在內的「三股勢力」。

學者：阿國動盪恐損新疆穩定

分析認為中國在阿富汗尋求穩定的主要動機，是保護在巴基斯坦和中亞國家現有的「一帶一路」項目，同時中方可能向阿富汗開放投資。北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，若阿富汗局勢穩定，「無疑會給中國與歐亞大陸之間的貨物流動帶來極大便利」。上海外國語大學中東研究所教授范鴻達說：「儘管中國長期以來對向海外派遣軍隊極為謹慎，但若得到聯合國決議的支持，中國可能加入國際維和隊伍，進入阿富汗。隨着持續的動盪，阿富汗很容易成為伊斯蘭極端主義滋生的溫牀，這將在一定程度上影響新疆的穩定。」

（金融時報/路透社）