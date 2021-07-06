支柱鋼筋較設計圖少 佛州塌樓涉偷工減料

《紐約時報》報道，「尚普蘭大廈南座」（Champlain Towers South）於1979年設計，設計圖顯示建築物多個部分的垂直支柱應與混凝土樓板有結構性的連接，樓板與支柱連接位應有雙層鋼筋，在支柱內，每層應有8條鋼筋（每層包括縱橫交錯各4條）。但公寓停車場塌下後，混凝土中的鋼筋外露，發現支柱內含的鋼筋數量較設計圖少（見圖）。在許多地方只看到兩條鋼筋，即原定設計的一半，有些地方只有3條鋼筋。

工程師：未必塌樓主因 但致惡化

瑟夫賽德鎮政府聘請的法醫工程專家基爾海默（Allyn E. Kilsheimer）指出，調查目前處於初步階段，但他證實有迹象表明停車場下方的混凝土樓板與支柱的連接鋼筋數量少於原先設計。當局正在調查住宅大廈局部倒塌的原因，可能需要數月時間，有工程師表示建築物可能存在鋼筋不足問題，這不一定是造成塌樓原因，但可能是導致情况惡化的因素之一。基爾海默解釋，建築物一般建成後，結構與原先設計圖不同是常見的，他需要再作分析，評估鋼筋問題是否導致塌樓的主因。另有工程師稱，根據他們翻閱設計文件的判斷，大廈殘骸可見鋼材數量比預期的少。

美國國家工程院成員、世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）前主席奈爾（R. Shankar Nair）和其他工程師查看殘骸照片，也發現設計圖和實際支柱的鋼筋結構不一致。奈爾擁有50多年設計經驗，他稱從3支受損支柱的照片中，可以看出大樓結構似乎沒包含預期數量的鋼筋。在邁阿密從事10多年諮詢工程師皮斯托里諾 （John Pistorino）亦表示，市政府的檢查人員或建築商聘請的人士在澆築混凝土前，一般會檢查鋼筋的位置。但從現有的紀錄中，不清楚該建築物1981年建造時是否達標。1981年奧蘭多附近可可灘（Cocoa Beach）一座興建中的住宅大廈倒塌造成11名工人死亡後，州議會開始為高過3層的住宅大廈引入檢查制度，加強規定及設計規範。

公寓董事會稱停車場無防水層

肇事大樓原準備維修，當居民準備付維修費用時，公寓董事會成員告知大樓的停車場沒有防水層。《今日美國報》引述塌樓失蹤者家屬提供的2020年10月文件，工程專家稱保護停車場天花板內裏強化鋼筋的混凝土，其厚度只達所需要求的一半。

（紐約時報/今日美國報）