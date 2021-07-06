視為佔領者 塔利班警告9‧11後駐阿部隊臨風險

美擬留千兵守使館機場

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）在卡塔爾辦公室向BBC表示，包括軍事承包商在內的任何外國部隊在完成撤軍後，都不應繼續留在喀布爾，「若他們留下，就是違反多哈協議，在這情况下，我們的領導層將決定如何回應」。他指出，外交官、非政府組織人員及其他外國公民不會成為塔利班的目標，毋須持續受到保護，又稱軍事奪取喀布爾並非塔利班的政策。根據與塔利班達成的協議，美國及北約盟友同意撤出所有部隊，以換取塔利班承諾不允許蓋達或其他極端組織在塔利班控制的地區運作。

不過在美軍和北約開始加快撤軍後，塔利班近幾周加強攻勢奪取北部多個地區，沙欣表示，塔利班能控制多區，因阿富汗士兵拒絕應戰。鄰國塔吉克的國家安全委員會昨表示，阿富汗政府軍與塔利班周日衝突後，有1037名軍人為了保命逃到塔吉克境內，「基於睦鄰友好及不干預阿富汗內政原則，我們允許阿國軍人入境」。塔吉克國安委員會稱，塔利班已完全控制阿富汗東北邊境巴達赫尚省（Badakhshan）6個地區。塔利班稱，他們現在控制全國近400個地區中約四分之一。

（BBC/法新社）