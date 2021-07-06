以國Delta蔓延 BioNTech保護減有效防重症

適值防疫鬆綁 未知是否相關

據以國新聞網站Ynet news報道，BioNTech疫苗在6月6日至7月初保護民眾免受感染的效率有64%，較5月2日至6月5日期間的94%低。疫苗的保護效率下跌適逢以國政府6月初取消防疫限制，而當時正值Delta病毒株開始擴散。未知兩者是否有關。數據亦指出BioNTech疫苗有效避免重症，疫苗預防住院率在5月2日至6月5日期間有98%，到6月6日至7月初僅微跌至93%。輝瑞發言人基恩（Dervila Keane）拒絕評論以國數據，但指出其他研究都顯示疫苗仍能保護免受新變種病毒株感染。

英格蘭將解封 專家憂「變種工廠」

另外，英國英格蘭地區原定上月21日全面解除防疫措施，但因Delta變種病毒令病例急升而押後4周。至今疫情未見明朗，但政府決定如期解封。首相約翰遜昨宣布英格蘭最終解封階段不再法律上強制要求戴口罩，亦會取消社交距離限制；私人住所6人限聚取消，在家工作指引亦取消。他預計最終解封能在7月19日如期實施，但仍會待7月12日檢視最新疫情數據後確認。其他措施包括學校氣泡、旅遊及自我隔離安排，未來數天將再有更新。 蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭則各自負責其防疫規定。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）在《星期日郵報》撰文，稱他們要像應對流感一樣，學習如何跟新冠病毒共存及找出應對方法。但聖安德魯斯大學教授、政府行為科學小組委員會成員賴歇爾（Stephen Reicher）對於賈偉德仍認為新冠肺炎是流感而驚訝。另一名成員、倫敦大學學院教授米基（Susan Michie）稱，解除防疫措施會容許社區傳播急增，有如高速興建一座新的「變種病毒工廠」。

（彭博社/衛報/BBC）

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