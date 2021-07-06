已刪電郵手機照片 成檢控抗爭者證據

文人政府向西方購工具技術

荷蘭非牟利的跨國偵查報道組織「燈塔報告」（Lighthouse Reports）6月發表報告，指出緬甸軍方監視國內人民所用的工具和技術，是通過文人政府與西方公司交易而得。一名電訊業行政人員告訴路透社，民政部門交通及通訊部與電訊商交涉裝設監控命令的會議上，有由軍方控制的內政部官員列席，電訊商深知是軍方把持，難以拒絕。

緬甸公民團體「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）向路透社提供、經過獨立仔細研究核證的數百頁2019年和2020年政府預算文件顯示，政府以400萬美元（3120萬港元）添置間諜軟件產品和零件、數據提取與電話黑客技術。

部分屬歐盟禁售軍民兩用工具

有份參與「燈塔報告」偵查的自由身記者Thin Lei Win在獨立傳媒「今日緬甸」發表文章，指出那些監控及數碼鑑識技術源自美國、加拿大、以色列、瑞典、意大利等國約40家西方的製造商及開發商。儘管不清楚實際出售了多少給緬甸，但當中有的是歐盟禁售的軍民兩用工具，如可用監測無線電頻率及測量信號強弱的BTS Tracker，但相關歐洲公司卻在禁令下仍能外銷緬甸。有的產品供應商是獲歐盟資助，例如提供可掃描及分析智能手機數據產品的瑞典MSAB。而兩家加拿大公司出售產品，可供提取及解密電腦與手機內的資料。

（路透社/今日緬甸）