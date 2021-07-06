已刪電郵手機照片 成檢控抗爭者證據

【明報專訊】倘從昂山素姬的文人政府上台說起，緬甸早在2018年便有監察社交媒體防範外國勢力影響的全國監視行動。2019年底提出對電訊業「合法」截取通訊數據想法。去年，政府推動生物識別SIM卡登記制，到年底又催逼電訊商裝置監控技術。當今緬甸軍政府藉着監控截取技術，使本已刪除的電郵成了指控一名社運人士的證據，或賴以查找存於個人手機內的反政變集會照片，從而拘捕示威者。
文人政府向西方購工具技術
荷蘭非牟利的跨國偵查報道組織「燈塔報告」（Lighthouse Reports）6月發表報告，指出緬甸軍方監視國內人民所用的工具和技術，是通過文人政府與西方公司交易而得。一名電訊業行政人員告訴路透社，民政部門交通及通訊部與電訊商交涉裝設監控命令的會議上，有由軍方控制的內政部官員列席，電訊商深知是軍方把持，難以拒絕。
緬甸公民團體「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）向路透社提供、經過獨立仔細研究核證的數百頁2019年和2020年政府預算文件顯示，政府以400萬美元（3120萬港元）添置間諜軟件產品和零件、數據提取與電話黑客技術。
部分屬歐盟禁售軍民兩用工具
有份參與「燈塔報告」偵查的自由身記者Thin Lei Win在獨立傳媒「今日緬甸」發表文章，指出那些監控及數碼鑑識技術源自美國、加拿大、以色列、瑞典、意大利等國約40家西方的製造商及開發商。儘管不清楚實際出售了多少給緬甸，但當中有的是歐盟禁售的軍民兩用工具，如可用監測無線電頻率及測量信號強弱的BTS Tracker，但相關歐洲公司卻在禁令下仍能外銷緬甸。有的產品供應商是獲歐盟資助，例如提供可掃描及分析智能手機數據產品的瑞典MSAB。而兩家加拿大公司出售產品，可供提取及解密電腦與手機內的資料。