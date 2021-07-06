路透：緬禁電訊商離境 逼建監控網 供隨意攔截審查語音文字信息 昨屆履行死線

報道引述知情人士指出，由前軍人操控的緬甸郵政通訊部（PTD）6月中旬秘密下令，電訊商高層無論是外籍人士或緬甸公民，若要出境必須徵得政府特別許可。之後一星期，郵政通訊部再發信，要求電訊商高層須於7月5日或以前，全面執行軍方之前的要求，即採用足以監控通話、即時通訊、網絡流量的攔截技術，以及追蹤用戶。當局還一再警告不得向外泄露攔截通訊事宜。

最少兩企未完全履行命令

一名消息人士說，出國禁令旨在逼迫電訊商啟用監控技術。另3名消息人士稱，政府加緊催逼各電訊商採用攔截通訊技術。路透社無法確定監控技術的安裝和部署幅度，但4名消息人士稱，挪威Telenor ASA和卡塔爾的Ooredoo QPSC尚未完全履行命令。各大電訊商與軍政府沒有回應路透社查詢。

路透社5月報道，文人政府尚在位時期，互聯網供應商和電訊商已收到官方命令設置技術，使軍方便於監控、竊聽人民，追蹤用家位置。緬甸主要電訊商Telenor去年12月初曾表示，擔心政府擬合法直接攔截各電訊商和ISP系統，而非按個案研擬監控的計劃。

據2019年至2020年財政預算文件顯示，緬甸政府計劃撥款400萬美元（3120萬港元）購置攔截監控產品和零件、精密的數據提取與電話黑客技術，這可使當局知道誰人何時講了多久電話和通話內容等。惟不清楚文人政府官員的參與決策程度。軍方一直對文人政府具有顯著影響力。

軍政府從未評論其電子監控做法，但2月奪權後不久便宣布，希望通過一條網絡安全法案，要求電訊供應商保存用戶3年的數據、應要求提供數據、刪除或堵截任何被認為破壞國家「團結、穩定、和平」的內容、提供用戶名單。軍政府還修改了私隱法，使安全部隊能攔截通訊，命令電訊商解鎖特定的網站和應用程式帳號，包括Gmail、Google Drive、YouTube、微軟Office。

挪威電訊Telenor擬售在緬業務

軍方和情報部門又在電訊商未完善監控系統前，實行SIM卡追蹤和截聽電話，並用以作為檢控證據。目標包括政敵、示威和反政府活動組織者、人權律師等。一名輔助「平行政府」的高級公務員說：「我們要不停更換SIM卡。」Telenor和Ooredoo的高層曾抗議緬甸軍政府要求它們封網等，但被警告噤聲，否則公司將被吊銷牌照。

Telenor原有1800萬客戶，佔緬甸人口逾三成。Telenor上周五（2日）發新聞稿表示，考慮出售Telenor Myanmar。Telenor Myanmar自2014年開業，約有750名員工。

（路透社）