菲拳王議員稱掌證據 指控政府吞16億抗疫金

【明報專訊】菲律賓拳王參議員帕奎奧（Manny Pacquiao）上周六指控政府衛生部、社會福利及發展部、環境及天然資源部、能源部涉嫌貪污，其中為貧苦家庭提供的104億比索（16.4億港元）新冠病毒大流行援助金不翼而飛。他指本周將把從不同途徑蒐得的書面證據，提交總統杜特爾特與慣稱「藍絲帶委員會」的參議院公職人員問責與調查委員會調查。
帕奎奧上周六透過網上新聞發布會表示，社會福利及發展部（DSWD）通過一個並不出名的電子錢包應用程式平台Starpay，向180萬合資格人士發放「社會改善計劃 」（SAP）援助。可是只有50萬人下載了Starpay應用程式而收到錢，餘下130萬人什麼都沒有，但紀錄卻顯示他們已領款，不知去向總金額涉104億比索。他說：「為什麼得50萬人下載？對於那些不知道的人，無下載程式就不能領款。我的問題是，有130萬合資格人士沒有下載Starpay應用程序，但在紀錄中卻顯示已申領經濟援助，他們發生了什麼事？」他在記者會展示一堆文件，並稱有人證和文件證據，但沒說明詳情。
帕奎奧是總統杜特爾特支持者，也被視為明年總統大選其中一名有力勝出的參選人。他近日抨擊政府貪污及杜特爾特跟中國的友好關係。