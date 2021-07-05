多個城市上周六（3日）有示威活動，包括巴西最大城市聖保羅，民眾上街抗議政府防疫不力，要求彈劾總統博索納羅，促請當局提供更多新冠疫苗以應對疫情。截至上周六，巴西衛生部表示全國累計病故增至52萬宗，排名全球第2高，僅次於美國，而累計確診數字增至1874萬宗。巴西最高法院上周五已授權就政府被指以較高價錢採購印度研發疫苗、涉嫌違法事宜，調查博索納羅是否瀆職。

意大利：網上售假「數碼新冠護照」

歐盟上周四（1日）全面啟用「數碼新冠護照」，當中包括疫苗接種、病毒檢測陰性或染疫後康復的證明，供成員國公民在歐盟27國旅遊時使用。意大利米蘭警方上周六（3日）發聲明稱，網上有人售賣虛假證書，當局指數千人有意購買，警方已鎖定多名疑犯。

米蘭警方與網絡罪案辦公室展開調查，發現在流動應用程式Telegram上最少10個頻道，用戶可以連結到暗網的匿名帳戶聯絡賣家，透過加密貨幣付款，購買「數碼新冠護照」認證，售價約110至130歐元（約1014至1200港元）。部分買家來自歐盟以外國家。目前不清楚有多少人已付款，或有多少虛假證書售出。警方表示已發現數張偽造證書，並鎖定了多名疑犯。

（路透社/中央社）

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