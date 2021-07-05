疫苗接種未臻目標 美國慶防Delta感染潮

白宮辦千人燒烤派對 專家憂「傳錯誤信息」

不似去年美國「獨立日」大部分慶祝活動因新冠疫情而取消，今年除了煙花匯演，還有巡遊、音樂會等群眾活動。惟抗疫未完，Delta變種新冠病毒株且在傳播，恐成新一波疫情導火線。范德堡大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）等專家則批評，總統拜登周日在白宮南草坪辦1000人燒烤派對，是在傳遞錯誤抗疫信息。

白宮首席醫療顧問福奇在周日播出的全國廣播公司訪問中說：「你依然能慶祝……如你接種了疫苗，便得到高度保護。如你沒有，要戴口罩。」他表示因接種人口比例相當大，料不至於遍及全國，但預計在疫苗低接種率地區將湧現Delta確診潮。

目前Delta個案佔美國新增確診個案約四分之一。美國疾病控制及預防中心（CDC）​總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周四稱，Delta變種株對美國始終是嚴重威脅，那可引發以東南部和中西部為主的未接種疫苗社群更多的病例、入院個案與死亡人數。

自啟動疫苗接種計劃，美國1月以來死亡和住院的新冠患者減少了90%。總統拜登兩個月前原期望，到「獨立日」會有起碼70%的18歲及以上人士接種了一劑疫苗，但截至7月1日，實際數字僅66.8%；在全國人口層面，則有54.6%打了最少一針。約1000個縣的接種率低至不到三成。美國廣播公司新聞/華盛頓郵報最新民調，未打任何一針的成年人之中，73%認為美國官員誇大了Delta變種的風險。

（衛報/金融時報/ABC）

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