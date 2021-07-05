佛州塌樓暫停搜救擬清拆 家屬不滿

瑟夫賽德鎮塌樓事故迄周日證實24人死亡，121人失蹤。邁阿密-戴德縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）上周六宣布當天下午4時暫停現場搜救，着手清拆準備。她本稱拆卸可能要等數星期，惟上周五晚官方與一家對爆破拆卸富經驗公司接洽後，改變想法並簽約授權清拆。卡瓦表示向失蹤者的家屬簡報了清拆計劃，得到理解。一旦清拆完，當局將依據工程師指示，盡快恢復安全的搜救行動。

一段閉門簡報會片段顯示，有失蹤者家屬責難暫停搜救「是毁滅性的」，她問救援人員是否至少可在現場周邊工作。然而官員回應，由於要鑽孔入不安全結構的柱樑埋藏炸藥，擔心在這過程中發生無預警下結構坍塌，所以須停止搜索有備無患。

主持閉門會議的助理消防隊長賈達拉（Raide Jadallah）表示，樓宇最快將於周一倒塌，那視乎清拆隊伍鑽了多少孔洞埋炸藥，而且過程需慢慢進行，避免走避不及的坍方。一旦拆卸結構將馬上清走殘餘沙石，以便搜救人員第一時間進入可能存有生還者的車庫範圍。

風暴來襲添危險

由1級颶風減弱為熱帶風暴的「埃爾莎」（Elsa）預計周二早上之前吹至佛州。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，縱然瑟夫賽德鎮不似會正面受襲，但當地會感受到陣風，擔心「搖搖欲墜」的剩餘建築物會在風暴下傾倒。

（NBC/ABC）