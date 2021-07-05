「乏戰略的戰略伙伴關係」 學者質疑合作深度

阿富汗中亞議題 中俄各有謀略

中國國家主席習近平上周一（6月28日）與俄羅斯總統普京舉行視像會晤，兩人發表聯合聲明，宣布延長已簽署20周年的《中俄睦鄰友好合作條約》，同時推進「一帶一路」倡議等。《外交家》（The Diplomat）雜誌上周三（6月30日）刊登美國智庫外交政策研究所學者特里克特（Nicholas Trickett）文章，題為「中俄：缺乏戰略的戰略伙伴關係」，表示中俄會議表面上取得一些成果，但在共同關切領域未達共識。以美軍撤出阿富汗為例，這是中俄共同關切的議題，但雙方未就此發表聯合聲明，反映兩國存在分歧。阿富汗亂局波及鄰近中亞國家，阿富汗政府軍不時越境逃往烏茲別克和塔吉克，俄羅斯已加強與烏茲別克和塔吉克政府的軍事接觸，並向塔吉克增派軍隊；當吉爾吉斯和塔吉克軍隊在存在領土爭議的奧什州發生邊境衝突後，中方5月與中亞國家外長會晤，就阿富汗局勢和地區經濟發展問題討論，但沒有嘗試邀請俄羅斯加入討論。

受國內政治因素與兩國共同利益範疇限制，特里克特認為中俄在會議中未就中亞和歐亞地區建立更廣泛秩序達成共識，兩國強調建立統一戰線以抗衝美國及跨大西洋聯盟的主導地位，但未充分考慮美方的實際行動。

牽動中美俄三角關係

新版《國家安全戰略》亦牽動中美俄三角關係。美國總統拜登6月16日與俄總統普京在瑞士日內瓦舉行美俄峰會，美國被指試圖緩和與俄羅斯的緊張關係，集中對付中國。不過BBC分析指出，冷戰期間美國和中國之所以能夠走近，共同對付蘇聯，一般認為是當時的蘇聯對美、中都構成威脅，而目前卻是美國讓中、俄感到威脅，若認為美國現可聯俄反中是「對歷史的誤讀」，原因之一在於目前中俄兩國除了有重合的地緣戰略利益，雙邊經貿關係的互補性也很強。

（外交家/BBC）