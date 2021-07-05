俄新版《國安戰略》強調與中印合作 稱不結盟確保亞太穩定 另批美威脅安全

指部分不友好國家分裂俄社會

俄羅斯新版《國家安全戰略》為一份基本戰略計劃文件，界定俄羅斯國家利益及戰略重點，並概述有關保護公民、社會及國家在各個國民生活領域上，免受國內外威脅的手段。俄羅斯近年與西方國家關係緊張，後者對俄國不同議題的批評增加，包括網絡攻擊指控及俄國反對派人物被捕等。然而新版戰略文件並非突然出現，有關文件最早在1997年設立，每6年須修改一次，藉不斷更新以適應新發展，上周簽署的新版法案是要取代2015年的版本。普京簽署命令生效前，已在5月經俄羅斯聯邦安全會議審視及同意。

文件指出部分不友好國家利用俄羅斯社會經濟問題破壞國內團結，引發抗議活動分裂俄國社會，又指部分國家行動旨在破壞俄羅斯與傳統盟友關係；而孤立俄羅斯妨礙多邊合作的有效發展。在一系列外交戰略重點中，文件提及加強與中國和印度的戰略合作，藉建立不結盟為基礎機制，確保亞太地區安全穩定。俄羅斯又將與亞太、拉美和非洲國家合作，及加強俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯人民之間的「兄弟情」。文件又稱美國已放棄軍備控制承諾路線，指美國計劃在歐洲及亞太地區部署中及短程導彈，威脅戰略穩定及國際安全。

國內議題方面，文件指俄國社會經濟問題持續存在，社會對增加公共行政效率、確保社會公平、加強打貪和濫用預算資金等的需求愈來愈大。文件指有國內外「破壞勢力」利用俄國面對的某些「客觀困難」破壞局勢穩定。文件將網絡保安列為新戰略重點，稱針對俄羅斯資訊科技界等的攻擊大幅增加，認為目的是干涉俄國內政。

網絡保安列新戰略重點

另外，文件認為對外貿易減少採用美元、採用國產新冠疫苗是確保國家經濟安全手段之一。文件亦強調要處理與扭曲歷史、基本道德倫理規範崩潰，及在俄國教育、文化和宗教上，灌輸外國觀念和價值觀有關的威脅。

（俄羅斯衛星通訊社/塔斯社/德國之聲/中新社）