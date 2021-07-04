美媒：賀錦麗團隊內訌 白宮商介入

有知情人士向CNN稱，西翼正商討如何支援賀錦麗團隊。白宮官員相繼開腔以表支持，如白宮高級顧問里士滿（​Cedric Richmond）上周四質疑報道是旨在損害賀錦麗的行動，他沒收到對她或其團隊的投訴。白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）上周五稱讚賀錦麗及其團隊是他見過的副總統中，展開工作得最快且最有力，「拜登對她的信任顯而易見」。賀錦麗副發言人強調，賀錦麗和其辦公室繼續將焦點放在現屆政府的政綱。

白宮團隊開腔力撐

惟Axios報道，部分白宮官員對賀錦麗的連串失誤及其團隊的爭吵被公開感到不滿，甚至有官員形容她的辦公室是「垃圾表演」。例如數個月前《福布斯》邀請賀錦麗登上封面，表揚她是首名成為副總統的女性、黑人兼南亞裔美國人，但其幕僚長弗盧努瓦（Tina Flournoy）卻擱置邀請，最終西翼干預並回覆《福布斯》，有幕僚解釋弗盧努瓦想先敲定細節。

賀錦麗近期飽受批評，如上月到訪危地馬拉和墨西哥，被問到為何未有前往美墨邊境時，她僅回應稱「我也尚未訪問歐洲」。賀錦麗兩周前終宣布到美墨邊境，但Politico上周三報道，她的許多幕僚都被蒙在鼓裏。有消息人士將團隊士氣低落的矛頭指向弗盧努瓦，斥她營造孤立的工作環境，忽視或嚴詞否決其他人的想法；有人則指賀錦麗亦有責任，直言這「並非健康的環境，員工常感到受虐待」。

下屆美國大選在2024年舉行，屆時拜登已年屆81，若他放棄競逐連任，賀錦麗將很大機會代他參選。Axios引述民主黨消息稱，黨內許多聲音憂慮賀錦麗無法擊敗共和黨推舉的任何人選。

（CNN/Axios/Politico）