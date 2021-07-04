搜救一周未覓生還者 結束與否陷兩難

搜索隊於上周四晚發現多4名罹難者，其一是7歲女童，其父和兄俱是消防員，他們一直守在現場，沒有參與挖掘。女童屍首抬出後，現場約200名消防員致哀。邁阿密-戴德縣消防主管科明斯基翌晨說：「我們每抬出一名罹難者皆非常難受。昨晚尤甚，那是同僚的女兒。」

尋獲同僚遇難女兒屍 200消防致哀

儘管有多州調來的後備士兵和以色列救援隊協助，但自事發當天發現過生還者後，現場再未有人獲救。當局若動用重型器械挖掘，雖然可以加快發現失蹤者遺體，但卻會粉碎尋獲倖存者的希望。當局未有一方能夠肯定預計何時結束搜索，惟因結構不穩與天氣等危險問題，救援工作已放緩，救出生還者的機會更是渺茫。2001年911世貿中心倒塌事發近1個月，雖然搜救工作未停，但紐約市已開始發死亡證。1995年4月，俄克拉荷馬城聯邦大樓炸彈襲擊，搜救行動亦持續了11天。

（路透社/紐約時報）