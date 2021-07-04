被指方便地產商賣樓 佛州政府樓宇監管寬鬆

《今日美國報》報道，在過去近60年間，佛州政府對舊樓安全幾乎不聞不問，建築物建成後毋須質量檢查，亦不會強制維修可能造成人命傷亡的結構損壞，亦沒有要求大廈擁有應急基金作維修之用。

律師：當局將售後責任交業主

擁有30年大廈法律經驗的律師格萊澤（Eric Glazer）形容「根本就沒有規例」。他指出，佛州議會多年來不願意通過一些可能會阻礙住宅興建和出售速度的法例，「佛州會做任何事協助發展商起樓和賣樓，而售後責任則全歸業主。在建築完善問題上幾乎是撒手不管」。他表示，政府會派人檢查大廈的升降機和滅火筒，那是州政府唯一會在樓宇出售後監管的安全範疇。州議會本來還通過了將舊樓安裝自動消防灑水系統的限期押後和容許業主投票決定是否安裝的議案，但2017年英國格倫費爾大廈發生導致72人死亡的大火後，有關議案被州長否決。

塌樓業主原欲維修 地方政府懶理拖延

以往一些塌樓意外亦令當局採取亡羊補牢措施。1974年邁阿密市中心一棟大廈倒塌導致7人死亡後，邁阿密-戴德縣推出針對樓齡40年以上的商業和住宅大廈的檢查認證計劃，但除了2006年布勞沃德縣（Broward County）加入外，其他地方都沒有類似規定。到1981年可可灘（Cocoa Beach）一座興建中的住宅大廈倒塌造成11名工人死亡，州議會隨後為高過3層的住宅大廈引入檢查制度。

另外，地方政府對大廈安全亦被指不着緊。《邁阿密先驅報》引述出事大廈與瑟夫賽德鎮政府之間溝通的電郵顯示，業主知道大廈出現結構問題，認為有必要盡快維修，委員會今年5月透過電郵通知鎮政府維修計劃，要求批准臨時泊車位讓工程得以展開，但官員拖延超過1個月都沒有回覆，直到6月23日鎮建築部門總監麥吉尼斯（James McGuinness）回覆時還要求大廈提交更多資料。就在14個小時後，大廈就倒塌了。

格萊澤形容，在政府幾乎零監管下，佛州目前近2.4萬個業主委員會基本上就是各自運作，「佛州法例如此制定，這宗意外發生只是時間問題」。有民主黨州議員計劃明年在議會提出重檢高齡大廈方案，但預料難獲由共和黨控制的州議會通過。

（今日美國報/邁阿密先驅報/華盛頓郵報）