佛州急封危樓 逾百住戶撤離 與倒塌大廈同存結構問題 疑受濕氣影響

樓齡近50年沒進行舊樓認證

當地官員因應塌樓事故，上周二（29日）起審核所有滿40年樓齡樓宇，北邁阿密海灘的市政官員上周五收到工程師今年1月為「峰景大廈」（Crestview Towers）所做的重新認證報告，當中提到大廈「需要結構維修」，指出該廈石屎剝落，鋼筋鏽蝕，到處有裂痕，樑柱、窗台、門楣、牆壁、陽台混凝土板「危險」，其中陽台板、牆壁及其他結構受到濕氣影響。報告亦建議維修5樓的電力室、緊急照明燈、火災警報系統、煙霧探測器、緊急發電機和出口燈。

「峰景大廈」建於1972年，本應在落成40年後的2012年進行重新認證程序，該程序要求工程師檢查舊建築結構，以確定它們是否仍可安全居住。但北邁阿密海灘市官員稱，「峰景大樓」業主委員會似乎錯過或略去了這一程序，並未重新認證。

撤離住戶多拉美人 在美無親故

「峰景大廈」跟上月底倒塌的「尚普蘭大廈南座」一樣受滲漏困擾多年，約兩周前着手維修，包括修葺天台防止滲漏。滲水可損建築結構，削弱其承受負荷能力。

基於「峰景大廈」結構不安全，加上風暴將至，市政府上周五決定整棟156個單位的住客須於兩個小時內全部疏散。該市經理索里（Arthur H. Sorey III）稱，為謹慎起見須立即關閉大樓，同時會作全面結構評估，「沒有什麽比居民的安全和生命更重要，在確保這座建築100%安全之前，我們不會停下來」。不過，代表住戶的律師稱，業主委員會不認同樓宇不安全的說法，稱1月的工程師報告並無發現不符合認證程序，要求再作審查。

儘管市方配合紅十字會、無家者組織協助安置居民，但有居民稱該大廈許多住戶都是在美國無親屬的拉美人，部分又已非常年老，霎時間不曉得該到哪兒棲身，感到徬徨。接獲疏散令後樓內縈迴哭聲。

當局將拆塌樓未倒部分

另外，《今日美國報》前日引述從塌樓受害者家屬處所得的一份2020年文件報道，2018年為大廈撰寫工程報告的公司在測試泳池下方的混凝土板厚度後，注意到「奇怪的結果」，但文件沒有詳細說明。

邁阿密-戴德縣縣長卡瓦前日授權拆除「尚普蘭大廈南座」餘下未倒的部分，清拆時間表未定，惟會否等到找回每一名失蹤者遺體後才進行，她表示重要是搜救，但會在搜索與工作人員安全兩者之間力求平衡。

（華盛頓郵報/紐約時報/邁阿密先驅報）