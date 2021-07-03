維珍老闆搶先下周乘飛船上太空

維珍銀河周四（1日）宣布，該公司70歲的創辦人布蘭森定於7月11日，從美國新墨西哥州的發射場乘太空船「團結」號（VSS Unity），飛至距地面約89公里作亞軌道飛行。同行有3名公司職員和兩名機師。這意味他將較預定在7月20日飛上標誌地球大氣層與太空交界的「卡門線」（Karman line）的貝索斯更早上到太空。

82歲前女太空人將隨貝索斯升空

布蘭森隨後在網誌表示，日後將宣布「一些讓更多人有機會成為太空人的非常興奮事宜」。

「藍色起源」則於周四較早時宣布，82歲美國女太空人芬克（Wally Funk）將與貝索斯，從得州西部同乘藍色起源開發的載人火箭「New Shepard」升空，將成為史上最年長上太空的人。芬克於1960至1961年間，曾參與培訓首批13名女太空員的「水星13」（Mercury 13）計劃，是當時最年輕的成員。她們雖然通過了跟「水星7」（Mercury 7）男太空人培訓計劃相同的體能測試，惟終因性別問題而未能上太空。

（法新社）