美軍撤出最大基地 阿富汗戰爭里程碑

路透社引述阿富汗官員稱，巴格拉姆（Bagram）基地會在周六一個儀式上正式交還阿富汗政府。本周較早時有美國官員指，大部分美軍會在7月4日美國獨立日前撤出阿富汗，但仍會有士兵保護美國駐當地大使館和首都國際機場。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）向路透社表示，對美軍撤出巴格拉姆空軍基地表示歡迎，他稱外國部隊全面撤出後，阿富汗可向穩定及和平更進一步，對美國亦是一件好事。

部分美軍留守美使館國際機場

在長達20年的阿富汗戰爭期間，這座位於阿富汗首都喀布爾以北約69公里的空軍基地，是數以萬計美軍踏足阿富汗的第一站，也是約2000名陣亡美軍回家路在當地的最後一站。該基地被視為美軍進駐的象徵，經常被用作展開對付塔利班及其他伊斯蘭武裝組織的空襲行動，美軍亦利用基地協調在阿富汗任務的物流工作。這基地多年來亦成為塔利班的攻擊目標，包括自殺式炸彈襲擊和火箭攻擊。

西方官員恐阿政府剩3月「壽命」

美國撤走令人關注到阿富汗局勢會否失控。在美軍近期持續撤走下，塔利班加強行動，據英國廣播公司（BBC）周四報道，後者聲稱最近奪取逾100個地區控制權，有專家指因阿富汗部隊缺乏美軍空中支援，令塔利班得以坐大。《華爾街日報》上月底引述美國情報界最新分析指，阿富汗政府可能在美軍完全撤出後6至12個月崩潰，遠少於此前預測的兩年「壽命」；有其他西方國家官員更推測，美軍撤出後，阿富汗政府最短只能活3個月。

（CNN/路透社/法新社/衛報/BBC）