法查4跨國時裝企業 涉瞞中國新疆反人類罪

4月初，兩個非政府組織（NGO）投訴跨國企業隱瞞強迫勞動和反人類罪行。消息人士透露，法國反恐檢察部門接到投訴後，正調查4間時裝零售商，包括日本連鎖服裝零售店Uniqlo法國分公司、西班牙連鎖服裝零售店Zara母公司Inditex、法國中高檔服飾零售商集團SMCP及美國鞋類品牌SKECHERS。

華：反華分子炮製新疆謊言

Inditex否認相關指控並發聲明稱：「我們絕不容忍一切形式的強迫勞動，並已制定政策和程序，以確保我們的供應鏈中不存在這類行徑。」SMCP也表示將與法國當局合作，以證明指控是錯誤的。SKECHERS拒絕評論，稱3月的聲明已提到該公司保持嚴格的供應商行為準則。

《華爾街日報》報道，瑞典服裝零售品牌H&M去年10月宣布停用新疆棉的聲明，於今年4月被翻舊帳，在中國受到抵制。數據顯示3月至5月，H&M在中國的銷售額下降了28%，從去年同期的2.64億美元降至約1.89億美元。

中國外交部發言人汪文斌昨日回應稱，所謂新疆存在「強迫勞動」是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國，中方反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政。

（路透社/華爾街日報）