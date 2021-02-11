夏威夷波音737貨機迫降海面 兩機師獲救

貨機在周五凌晨1時33分從檀香山起飛，原定飛往夏威夷第二大島嶼毛伊島（Maui）。據航班追蹤網站Flightradar24顯示，出事貨機似乎在起飛後14分鐘開始出現問題，飛行高度反覆下跌，速度亦減慢，飛機亦向右轉了一個大彎，相信打算折返，但在機場對開的太平洋降落水面。

當局指機師曾稱引擎故障

美國聯邦航空局發表聲明，稱兩名機師報稱貨機引擎出現故障，在嘗試折返另一個機場時被迫將飛機降落水面，兩人隨後獲救。美國廣播公司報道，其中一名機師情况嚴重，正在深切治療部，另一名機師傷勢較輕。

Transair航空1982年開始運作，為夏威夷提供貨運和包機服務，擁有5架波音737飛機，是當地最大貨運航空公司之一。出事貨機在1975年建造，2014年交予Transair，2015年獲飛行許可，為期到2024年。

2009年1月15日，美國一架載有155人的全美航空（US airways）空中巴士A320客機，從紐約起飛不久，疑因雀鳥群撞上引擎導致兩個引擎同時失靈，機師薩利（Chesley Sullenberger）發揮高超駕駛技術，讓客機成功以滑翔模式急降紐約哈德遜河河面，全機乘客和機組人員安全獲救，被視為航空史上一次奇蹟。

（CNBC/BBC）