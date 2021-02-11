130國同意設全球最低企業稅

料10月將有最終協議

OECD稱，有百年歷史的國際稅務系統已不再適用於全球化及數碼化的21世紀經濟，而在新協議下，全球企業稅有望令全球的每年稅收增加約1500億美元（約1.17萬億港元）。OECD秘書長科爾曼（​Mathias Cormann）指措施沒有排除稅務競爭，亦不應該這樣做，但確是定下多方都同意的限制。

有關談判將於二十國集團（G20）下周五至六（7月9至10日）在意大利威尼斯舉行會議期間繼續。當敲定細節後，10月將會有最終協議，目標是在2023年生效。

這個15%稅率由美國總統拜登政府倡議，拜登周四發聲明稱當實施全球最低企業稅率後，跨國企業將不能再令各國爭相降低稅率。

愛爾蘭匈牙利等低稅國未簽同意聲明

有9個參與談判的國家未有簽署同意有關框架，當中包括奉行低稅率的歐盟國家愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利。

（日經亞洲/路透社/法新社/中央社）