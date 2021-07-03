多國球迷觀賽後確診 世衛不排除成「超級傳播者」 堅持英續辦歐國盃賽事 歐足協捱轟

丹麥哥本哈根舉行過4場歐國盃賽事後，檢測出數百宗源自觀賽人士的Delta確診個案。蘇格蘭累計1991宗球迷赴英觀賽後確診。芬蘭單日個案由6月17日的55宗跳升至7月1日的355宗，逾四成跟6月21日至27日間到聖彼得堡觀賽歸國球迷有關。英國塔姆沃斯鎮（Tamworth）則爆酒吧觀賽群組，確診個案一周間升5倍。

在周五舉行西班牙對瑞士8強賽事的俄羅斯聖彼得堡，本周每日錄得逾百宗死亡個案。俄國第二大城市的瑪林斯卡婭醫院醫生德米特里耶夫（Alexei Dmitriev）說：「身為醫生，我自然反對舉行任何大型群眾活動。當然，我們預期舉行這類群眾活動之後湧現病人。」

歐洲過去一周病例升一成

世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）說，因人群混雜於歐國盃各舉辦城市，旅遊與解除社交距離，使過去一周歐洲病例增加一成。除非民眾保持紀律，否則歐洲將掀起新一波疫情。被問到歐國盃會否形同「超級傳播者」，克呂熱答：「我但願不……可是不能排除。」

德內政部長斥「絕對不負責任」

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）轟歐洲足協容讓近期疫情惡化的英國繼續舉辦準決至和決賽「絕對不負責任」，稱這類活動難免接觸和很難遵守社交距離，例如球迷都會互相站得很近，當有入球時亦難免會擁抱慶祝。澤霍費爾指出，之前在慕尼黑舉行的比賽，當局強硬執行社交距離措施，可容納8萬人的球場只容許1.4萬人入場，才有效防止病毒散播。他說：「我不能解釋歐洲足協為什麼無法按照常識……我懷疑這是因為商業主義。」

歐洲足協：防疫要求由東道主決定

歐洲足協表示，每個賽場均符合當地衛生防疫指引，各賽事入場人數與要求將由東道主決定。根據英國的安排，準決賽和決賽的大部分門票都會賣給英國人，外國球迷和VIP票各有2000張。外國球迷雖然可以免隔離，但到埗後只准來往機場、酒店和賽場，在比賽結束24小時內要離境。意大利衛生官員周四重申，任何在最近兩周曾到過英國的人士均要接受隔離5天，不會容許球迷使用「短期商務旅遊與過境旅客豁免」的漏洞，進場觀看周六的賽事。

世衛歐洲高級緊急官員斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）指，問題不僅限於球場：「我們需要關注的不止於體育場館。我們還要察看人群怎樣去那兒的，他們是否搭乘擠滿了人的巴士？而當他們離開球場，會否去人多密集的酒吧、酒館觀看賽事？」

（BBC/路透社/法新社/莫斯科時報）

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