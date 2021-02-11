加國再揭舊校無名塚 埋182原住民學童屍

下庫特尼原住民部落（Lower Kootenay Band）周三表示，在卑詩省克蘭布魯克（Cranbrook）附近的聖尤金教會學校（St Eugene's Mission School）遺址用探地雷達，測出182個沒標記墳墓，埋葬了相信是該校7歲至15歲的學童遺骸。該校1912年起由天主教會經營直至1970年代初。

近兩周加國原住民社區有8間天主教和聖公會教堂、教會起火，還有一些教會受蓄意破壞和潑紅漆，令人懷疑事涉那些寄宿學校事故。最新為周三早上兩間天主教堂起火，其中一宗發生在艾伯塔省埃德蒙頓。

華裔議員：譴責中國迫害維人「虛偽」

無名墓事件勾起原住民社群被迫送子弟入寄宿學校接受西方教育同化，卻受虐待欺凌的慘痛歷史。原住民組織近日呼籲以燭光悼念取代周四國慶活動。加拿大華裔參議員胡元豹據上述原住民歷史，周一在國會稱加拿大譴責中國迫害新疆維吾爾人實屬「虛偽」。

（法新社/CBC/加拿大環球新聞）