布吉重開旅遊 業界未敢樂觀 須守疫令損興致 入境手續繁複減意欲

入境前後3檢測 下載追蹤App

去年新冠疫情重創泰國經濟支柱之一的旅遊業，對布吉的打擊尤其嚴重。路透社引述數據指出，訪泰外國遊客人數從2019年的3990萬人，大跌83%至去年僅670萬人，致旅遊業損失500億美元（約3900億港元）。首相巴育亦到布吉視察當地旅遊重啟情况，可見政府相當重視今次計劃。

包括香港在內被列為感染水平屬「中至低風險」地區、已完成接種新冠疫苗最少14天的旅客，入境布吉後毋須檢疫隔離，但出發前及抵埗後須分別提交一個及兩個病毒檢測陰性證明，並要下載追蹤定位程式。旅客若要到泰國其他地方，則要先在布吉停留14天。首批抵步布吉、經阿布扎比入境的英國旅客肖爾（Ian Shore）向路透社說：「很高興可以來到這裏。有什麼會比留在這天堂小島更好？」

然而旅遊業相關行業者都對布吉沙盒計劃態度謹慎。合資格旅客雖可免檢疫暢遊布吉，但仍受到其他防疫規定限制，當局禁止公眾地方供應酒精，旅客返回酒店房內才可飲酒，無疑是對外遊興致打折扣。對於英國等外國遊客而言，他們可到西班牙、希臘等，航程更近且同樣可入境免檢疫享受陽光與海灘。

酒店業界料雨季減「沙盒」吸客量

另一方面布吉正值雨季，有酒店東主坦言對布吉沙盒計劃期望不大。泰國酒店協會南章會主席孔薩（Kongsak Khoopongsakorn）表示，當局已將沙盒計劃的第3季預期入境旅客人數，由12.9萬減至10萬人。

此外，泰國政府一再推遲後終批准重開布吉的計劃亦令不少有意到訪的外國人抱怨。一名美國女子接受法新社訪問，稱她花了多個小時致電美國各地的泰國領事館以處理文書工作但未能成功。泰國商界亦形容入境相關限制繁瑣，例如強制遊客須先到所在地的泰國使領館取得入境證書（CoE）。

（金融時報/法新社/路透社）

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