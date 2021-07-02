攻伊推手 美前防長拉姆斯菲爾德血癌病逝

911後揮兵阿富汗 外界批失策

拉姆斯菲爾德是美國迄今唯一曾在兩個不連屆總統底下任防長的人，國防部網站顯示，他是美國史上最年輕兼最年長的防長。他1975年在福特任內以43歲擔任國防部長至1977年，到小布殊2001年上台，亦出任防長至2006年以74歲高齡離任。在小布殊任內，他與副總統切尼一起策劃中東戰爭，儼如華府的外交政策代言人。

2001年911恐襲後不到一個月，拉姆斯菲爾德發起推翻蓋達恐怖組織和塔利班政權的阿富汗戰爭，被批評出兵缺乏周詳計劃，使美軍陷入泥沼持久戰。他又在缺乏證據下，指控伊拉克薩達姆政權擁有大殺傷力武器，暗示跟恐怖組織有關及威脅世界，拉攏英國等盟友出兵支持。2003年3月伊拉克戰爭開打，引發國內外數以百萬人的反戰示威。拉姆斯菲爾德其後爆出授權美軍嚴厲審訊嫌疑恐怖分子，衍生美軍在古巴關塔那摩灣與伊拉克阿布格萊布監獄的虐囚醜聞，使之備受抨擊。他晚年通過2011年出版的回憶錄Known and Unknown等，始終維護開戰主張。

拉姆斯菲爾德1932年7月9日生於芝加哥，以獎學金入讀普林斯頓大學政治系。他1962年以30歲之齡當選伊利諾伊州眾議員，是當年史上最年輕眾議員。

小布殊周三發表聲明，讚揚拉姆斯菲爾德展現了「最佳質素」，是「從不卸責的模範公僕」。

（紐約時報/路透社/彭博社）