曼哈頓刑事起訴特朗普集團

首席財務官自首 將傳召上庭

今次是紐約檢方調查3年以來對特朗普集團提出的首項刑事起訴。曼哈頓地區檢察官辦公室和紐約州檢察長辦公室一直調查73歲的魏塞爾貝格和其他高層是否收取特朗普集團提供的附帶福利而未有報稅，當中包括汽車、公寓和私校學費等。魏塞爾貝格昨自首，稍後會被傳召上庭，特朗普集團的代表律師亦會被傳召。

分析：恐刺激借貸人追款 公司步破產

有前檢察官認為，檢方只集中落案起訴與附帶福利有關的罪行並不尋常，但有法律界人士認為，有關控罪或是檢方的策略，目的是向一直拒絕合作的魏塞爾貝格施壓，迫使他配合擴大調查範圍。有律師認為，若檢方能證明特朗集團及其員工有系統地避稅，可能提出更嚴重控罪。而魏塞爾貝格若承認較低程度的稅項罪名，會面臨最高一年監禁。

特朗普本人預計不會被起訴，他一直批評有關調查有政治動機，周一曾發表聲明，批評民主黨曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）的調查是粗暴、令人厭惡及完全偏頗。BBC指出，若特朗普集團被判罪成，其商業伙伴可能與之劃清界線，曾在特朗普2019年首次被彈劾案中擔任眾議院首席律師的戈德曼（Daniel Goldman）表示，今次起訴可能觸發借貸人向特朗普集團追回借款，將該公司推向破產。特朗集團擁有高爾夫球場、酒店等，特朗普2017年任總統時，已把經營權移交給兩兒子及魏塞爾貝格。

（華爾街日報/華盛頓郵報/BBC）