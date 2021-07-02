17發達經濟體民調：七成人負面看華

皮尤今年2月至5月對歐洲、北美與亞太地區，包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、新西蘭、新加坡、韓國與台灣在內等17個經濟體逾1.8萬民眾作調查，了解他們對中國的看法。調查顯示，除了希臘和印度，其餘受訪國家或地區大部分民眾都對中國持負面看法，其中尤以日本的88%最高，瑞典和澳洲分別也有80%及78%。今年民眾對習近平的信心仍處於接近歷史低點，其中澳洲、法國、瑞典和加拿大受訪者中，有一半或更多的人表示，對習近平沒有任何信心。反觀大多數人認為拜登會在全球事務上做正確的事。

皮尤調查也發現，除新加坡和新西蘭外，其餘地方有逾一半受訪者表示，與美國建立更緊密的經濟聯繫，比與中國建立更重要。在抗疫上，約49%民眾認為中國做很好，37%人則認為美國表現佳。調查亦顯示，歐洲和亞太地區很少民眾認為中國尊重國內人民自由。

北京斥西方謊言誤導對華認知

在北京，外交部批評皮尤針對少數地方做的民調，根本不能代表國際社會，又指西方一些謊言誤導了民眾對華認知。

（路透社/皮尤研究中心）