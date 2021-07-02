戰力有限民間阻力 日增協防承擔障礙

隨着美軍從中東地區撤出戰略資產，轉而關注中國，美國愈來愈希望盟友和合作伙伴聯合起來威懾北京，共同努力以保持印太地區的自由開放。美日準備在今年底舉行的外長、防長「2+2」會談上討論具體角色、目標和能力，華府抱有很高期望，但日方在滿足這些期望方面面臨困難，使兩國存在分歧，潛艇問題正是例子。

潛艇人手長程導彈部署有隱憂

今年3月，日本川崎重工交付最新潛艇「鬥龍」（Toryu）號給日本海上自衛隊，將現役潛艇數目增至21艘。分析指出，若日本柴電潛艦能夠控制第一島鏈的咽喉點（choke points），將對試圖穿越這些島嶼進出太平洋深處區域的中國潛艇構成重大威脅，惟日本每年都找不到70名潛艇員來操作這些船，數據顯示海上自衛隊在日本自衛隊所有3個分支中，是最不受申請者歡迎的，主因是海上自衛隊長期在海上執行任務，且無法長時間使用手機，截至去年3月財政年度，加入航空自衛隊比海上自衛隊的競爭激烈約兩倍。

日本內閣去年12月通過軍費預算案，批准發展長程導彈，能覆蓋朝鮮全境、中國及俄羅斯部分地區，還計劃延伸12式陸基反艦導彈射程，但未確定在何處部署此類導彈，預計會出現重大阻力。

達特茅斯學院（Dartmouth College）政治學副教授林德（Jennifer Lind）認為，日本沒興趣承擔更多防衛責任，這在國內會引起分歧，民眾也不想接受由此帶來的風險與成本。

（日經亞洲/路透社）