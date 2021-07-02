FT：美日備戰台海 謀建情報共享 北京：台灣不可分割 外力不可動搖

中國頻飛台防空識別區 美日增警覺

鑑於中國對台灣及中日之間有主權爭議的釣魚島（日稱尖閣諸島）的威脅日益增加，時任日本首相安倍晉三2019年決定擴大軍事計劃。3名知情人士透露，這項工作在拜登上任美國總統、菅義偉接任日本首相後，仍持續運作。隨着中國頻頻派戰機和轟炸機進入台灣防空識別區，6月15日更創下單日派出28架的戰機最高紀錄，加上中國海軍、空軍和海岸警衛隊在釣魚島附近愈見活躍，令美日提高警覺。

中國國家主席習近平昨（7月1日）在中國共產黨成立100周年大會表示，解決台灣問題、實現中國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進和平統一進程，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。不過西方認為中國並沒排除使用武力奪取對台灣的控制。美國一直希望作為共同防禦條約盟友的日本能作更多聯合軍事規劃，但日本受到戰後和平憲法的限制。安倍政府於2015年重新釋憲，允許日本保護受到攻擊的盟友，使這個限制得到緩解，但未能消除。隨着美日加強聯合軍演，日本要求美國分享涉台作戰計劃，但五角大廈表示反對，因為美方想集中精力分階段推進美日合作。一名美國前官員表示，最終目標是雙方就台灣制定一個綜合作戰計劃。

兩名知情人士稱，美軍和日本自衛隊曾在南海以救災訓練為名聯合演習，兩國在釣魚島附近有更多軍事演習，為距離釣魚島僅有350公里的台灣海峽一旦爆發衝突作準備。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）稱，救災訓練中的兩棲登陸演練等可以「直接適用」於釣魚島或台灣海峽周邊的任何衝突。

美日研聯合軍事行動法律問題

美日外交官正研究聯合軍事行動的相關法律問題，包括進入基地及與中國發生衝突時，日本可能向美軍提供的後勤支援。若台灣爆發戰爭，美國將仰賴日本空軍基地，若中國試圖摧毁日本基地以牽制美國，將增加東京被捲入衝突之可能性。一名不具名官員稱，美日迫切需要和台灣建立攸關中國海軍和空軍行動資訊的三方共享機制，尤其是宮古海峽至台灣東部一帶。

日本防衛副大臣中山泰秀周一（6月28日）在美國智庫活動稱，有必要對北京向台灣的施壓「覺醒」，保護台灣這個「民主國家」。此言引起北京不滿，指日本嚴重違反《中日聯合聲明》和「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。日本內閣官房長官加藤勝信周三回應說，有關言論只屬中山泰秀個人想法，不代表日本政府立場。

（金融時報/路透社/中通社）