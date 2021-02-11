2700億訂單迎復蘇 聯合航空購270客機

聯合航空今次採購200架波音客機，包括150架737 MAX 10、50架737 Max 8，以及70架空巴A321neos，總值估計約354億美元（2760億港元）。這3款單走道客機適合短途行程，而這類型旅遊相信是疫後最先復蘇的。聯合航空不似其他航空公司般增加新航線拓展業務，而是計劃增加飛機載客量，該公司表示，新飛機將為每班國內航班增加30%座位，以及增加75%頭等艙或加大空間的高級座位。目前美國本地旅遊已反彈，惟商務和國際旅遊仍低迷，但聯合航空總裁柯比（Scott Kirby）看好前景，強調加速公司業務，以滿足航空旅遊復蘇。

聯國報告料旅業2023年方及疫前

聯合國貿易及發展會議與聯合國世界旅遊組織周三發表報告指出，去年國際遊客人數較2019年疫情爆發前減少73%，預計在疫苗接種計劃下北美及歐洲今年下半年出現改善。報告又預計今年國際遊客人數較疫前減少63%至75%，導致旅遊及相關行業損失1.7萬億至2.4萬億美元（約13萬億至約19萬億港元），預期到2023年才會回復至疫前水平。

（路透社/法新社）

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