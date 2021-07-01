布吉今迎已打疫苗客 歐盟全面啟「數碼證書」

抵泰毋須隔離 須兩周前完成接種

布吉開放給完成接種疫苗的外國旅客入境後毋須檢疫，是泰國重啟旅遊的首個試驗。旅客須來自被評定為感染水平「中至低」的地區（泰國駐港總領事館網頁顯示香港屬中至低風險區），抵達泰國前最少兩周完成接種世衛批准的疫苗，即BioNTech-輝瑞、牛津（包括歐盟、印度及韓國生產）、強生、莫德納、中國國藥或科興，並出示入境前72小時的病毒檢測陰性證明。若旅客想到泰國其他地區，就要先在布吉逗留兩周。首天有5間航空公司接載外國旅客飛往布吉，大多來自以色列、阿聯酋和卡塔爾。日本亦計劃本月中至下旬發放疫苗接種證明，供民眾出國使用。

另外，歐盟所有成員國今日起接受「數碼新冠護照」，當中包括疫苗接種、病毒檢測陰性或染疫後康復的證明。護照由歐盟各國發放，歐盟公民及其家人，或在歐盟國居留的非歐盟公民可免費申請，在歐盟國外接種疫苗的公民亦可向所屬國家申請。旅客出示新冠護照後，在歐盟國家之間旅遊毋須檢疫，具體措施由各國自行決定。包括意大利等部分國家已開始實行這系統，惟隨着Delta變種（最先在印度發現的B.1.617.2）病毒蔓延全球多地，意國衛生部副部長周一稱或有需要修改護照規則，由現時在民眾接種首劑疫苗後15天自動發放護照，改為第二針後才發放，但仍需觀察首一兩周的數據。

歐盟未認可印度產牛津疫苗 被指不公

歐盟新冠護照接納歐洲藥品管理局（EMA）批准的疫苗，包括BioNTech、莫德納、強生和牛津疫苗（商品名為Vaxzevria），但不包括印度血清研究所生產的牛津疫苗（商品名為Covishield），在印度引起廣泛迴響，被斥是「醜惡的種族主義」。Covishield是世衛帶領的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）主要疫苗，非洲聯盟和非洲疾病控制及預防中心亦發聲明，稱歐盟的規則將危及在非洲接種疫苗者應有的公平待遇，據報印度外交部亦已向EMA提出問題。歐盟委員會發言人則回應稱，個別成員國政府或會決定認可世衛批准的疫苗。

新聞網站Quartz報道，因為Covishield重點供應印度及其他未能取得昂貴、難儲存的新冠疫苗的國家，藥廠起初未有理由在歐洲申請上市。另一方面印版與歐版牛津疫苗成分雖一樣，但印度血清研究所尚未公布完整臨牀數據及向歐洲獨立申請許可。

（綜合報道）

（新冠疫情）