專家：夏國賢辦公室閉路鏡頭被調校

《每日電訊報》報道，衛生和社會保健部（DHSC）將調查夏國賢（Matt Hancock）辦公室的鏡頭方向是否在裝修期間或被其他能進入辦公室者移動過。該報看到有文件顯示，國會安全小組、倫敦警察廳和國家基礎建設保護中心對該辦公室大樓做了一次「全面安檢」，其中一份文件稱，該大廈有多個陽台，建議這些陽台安裝閉路電視，選用的鏡頭應是固定或視野有限的，不監控陽台以外範圍，以保障私隱。一名前蘇格蘭場探員表示，該鏡頭正常會對準9樓的陽台及消防出口，而非現時門口。保安專家維德塞特（David Videcette）相信，有人調校過鏡頭。

《旗幟晚報》亦引述白廳消息人士稱，「我們都認為夏國賢在這事上被陷害」。消息人士又說，私人承包商獲聘監察該閉路電視，而非警方或政府僱員。英國傳媒報道，政府官員認為影片外泄原因，是有衛生部員工將影片交給一名反封城社運人士。

另據英國《太陽報》報道，夏國賢與科拉丹杰洛（Gina Coladangelo）上周被揭婚外情後，已分別離開妻子和丈夫共賦同居，科拉丹杰洛的丈夫對妻子離開感到極為沮喪。

（獨立報/英國太陽報）