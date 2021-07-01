「人權觀察」指留澳中港生被噤聲 華使館：污衊

人權觀察分別訪問了11和13名支持民主的內地和香港留學生，以及22名教導中港學生或專長中國問題的大學教學人員，撰寫長達102頁的報告。報告指出，不少中港學生被內地同學滋擾威脅，甚至被起底。在澳洲國立大學念數學、已因異見而獲批難民資格的38歲學生吳樂寶說，他不時被騷擾甚至威嚇。他收過一系列侮辱信息，包括說他蠢和是賣國賊，最近更變本加厲，對方說會在晚上上門找他，令他有點擔心。他說，曾向大學保安和澳洲聯邦警方匯報情况，但他質疑根本不獲重視。有曾聲援香港民主抗爭的內地留學生憶述，不少同學罵她不愛國，有同學更傳短訊說「我在監視你」，令她感到十分焦慮，要見大學的心理學家。

一名來自香港的留學生曾向澳洲警方報案，他在一場民主活動集會中發言後，4名蒙面、講普通話的人在家門外拿棍棒追打他。事發後，他不敢回家，睡在車上，最後被迫搬家，目前正尋求當局庇護。

表達撐民主意見 回國即被收護照

有內地學生到澳洲後開設Twitter發表己見，但去年3月其在內地的父母被請到派出所，要求該學生刪除帳戶及停止散播反政府言論，否則他回國後會面對嚴重後果，他為免連累家人，隨即關閉帳戶。人權觀察表示，連同這名學生在內，已確認最少3名內地學生的家人因為學生在澳洲的活動而被公安找上門。另一學生在同學面前表達支持民主意見，抵達內地關口時即被沒收護照。

報告指出，中港留學生普遍意識到監控存在而感到恐懼，很多人須偽裝掩飾自己政治立場和自我審查，以免遭同學威脅騷擾或被「舉報」。撰寫報告的人權觀察澳洲研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）表示，以她所知有學生從來不會在課堂上發言或表達意見，因為他們知道被監視，質疑大學界整體對這問題採取否認態度，「這項研究展示年輕人面對的恐懼和他們無處申訴的感受，他們認為大學更關心如何避免觸怒北京」。

逾半教師認避談中國議題

除了學生，大學教職員同樣表示受壓，差不多所有受訪學者稱感到自習近平2013年成為中國國家主席後，來自內地的學生民族意識增強，有親北京學生和社交平台用戶對那些被指對中共持批判態度的學者加以騷擾、威嚇和起底，有超過一半教師承認避免談及敏感議題，亦有學者被大學職員要求提供有關其中國研究課堂的「潔淨版」或被要求不要公開討論中國。報告形容，這些情况已對澳洲的學術自由構成威脅。

澳教育部長：會更新大學指引

澳洲教育部長塔奇（Alan Tudge）形容報告「令人深受關注」，強調政府已採取一些行動對付外國干預，並正與大學密切合作，不久將來會更新政府的大學指引。中國政府和官方媒體過往曾多番反駁，批評澳洲當局的相關指控是污衊中國。

（人權監察網站/衛報/BBC）