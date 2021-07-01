美加超級熱浪 卑詩省增逾百猝死 加國小鎮49.5℃ 專家警告氣候暖化「助燃」

除了個別地方出現極端高溫，卑詩省溫哥華近日都錄得30℃以上高溫，較以往6月氣溫高出逾10℃。氣象學家稱，由於濕度高，周二沿着菲沙河三角洲的內陸地區體感溫度近44℃。連日熱浪疑引致猝死個案大增，卑詩省法醫服務處上周五至本周一收到233宗死亡報告，首席法醫拉普安特（Lisa Lapointe）稱，過往任何4天都只會收到共約130個死亡報告，認為近日有關數字大增與炎熱天氣有關。英國廣播公司（BBC）報道，大部分死者都是長者或本身有潛在健康問題，高溫往往成為致死誘因。

搶購空調風扇 訂酒店房避暑

根據警方數字，溫哥華地區自上周五至本周二，最少有134人猝死，相信大多數都與高溫有關。溫哥華警局警長艾迪生（Steve Addison）表示，溫哥華從未有過如此高溫天氣，不幸地有多人因此而死亡。卑詩省長賀謹（John Horgan）呼籲居民留意已知可能會有危險的群體、確保雪櫃內有冰袋及留在冷氣地方。

美國西北及加國西南地區合稱「太平洋西北地區」（Pacific Northwest），過往這地區的夏季不算炎熱，因此在卑詩省很多家庭都沒有安裝冷氣機，在這波超級熱浪下，一些商家的空調和風扇被搶購一空，有民眾預訂酒店空調房以避暑。當局在溫哥華已設置多個臨時水池及避暑中心，讓民眾降溫。

波特蘭電纜熱融電車停運

美國西北部地區亦受熱浪影響，俄勒岡州波特蘭及華盛頓州西雅圖錄得1940年代有紀錄以來最高溫度。美國國家氣象局稱，周一波特蘭氣溫達46℃，西雅圖也達42℃。路透社指出，俄勒岡州首府賽勒姆（Salem）周一錄得47℃，是1890年代有紀錄以來最高溫度。俄勒岡及華盛頓兩州有10多宗死亡個案相信與熱浪有關。酷熱天氣亦加劇電量需求，令電網負荷過大，波特蘭有輕軌及電車服務因電纜熱融和電力需求激增而暫停運作，道路亦受損。

「熱蓋現象」（heat dome）已籠罩美國西部近兩星期，創下高溫紀錄。熱蓋現象是指溫暖的空氣被困在高氣壓狀况形成的「蓋子」之內。氣象學家稱這高氣壓蓋由加州延伸至加國在北極地區領土，並因人為氣候危機而惡化。

（法新社/路透社/環球郵報/BBC/衛報）