埃塞北部內戰8月 政府軍敗走

武裝組織奪首府 數千民眾慶祝

外交消息人士稱，近幾周TPLF部隊已重奪之前被聯邦部隊奪走的地方，TPLF發言人雷達（Getachew Reda）周一向路透社稱，默克萊已在他們控制之下。法新社引述總理阿比任命的提格雷臨時政府一名官員說，當TPLF戰士周一早上進入默克萊後，臨時政府所有人紛紛離開，目擊者亦稱聯邦士兵及警察已逃離當地。默克萊不少民眾隨即上街揮舞旗幟慶祝，一名居民說：「大家都開心，因為TPLF戰士控制這座城市。」

阿比政府未有確認默克萊陷落，但周一發聲明宣布即日起「無條件單方面停火」，直至農耕季節結束，以讓有需要的人可得到援助，並給予空間尋找政治解決方案。聯合國秘書長古特雷斯周一表示，他與阿比通電話時表示，「至關重要的是，平民得到保護、人道主義援助到達有需要的人手上，以及尋求政治解決方案」。

戰火致500萬人缺糧數千死

去年11月初，阿比指摘控制提格雷的TPLF襲擊聯邦部隊基地，宣布出兵，雙方爆發衝突。縱使11月底阿比曾宣布衝突結束，但戰事持續，數以萬計民眾逃到鄰國蘇丹，TPLF之後和其他武裝組織聯合組成「提格雷國防軍」。持續多月的戰事令人道危機加劇，聯合國稱提格雷500萬人急需糧食援助。衝突各方均被指大規模殺戮和侵犯人權，數以千計民眾被殺。

（金融時報/BBC/法新社）