中東無人機施襲增 干擾更難美軍關注

指伊朗研新型號 民兵採用

駐伊美軍和情報機關過去數個月已發出警報，指伊朗更新式和更先進的無人機隊正威脅美軍。有線新聞網絡（CNN）引述消息人士稱，美軍本來在4月阿比爾（Erbil）受襲後就打算報復，但直到上周末再有4架先進無人機襲擊當地，包括其中一架在美國新領事館地盤降落後，美軍隨即還擊。資料顯示，自4月以來，駐伊美軍已遭受5次無人機襲擊。美軍承認無證據證明是伊朗直接指示伊拉克民兵施襲，但肯定這些無人機由伊朗提供。施襲的目標特別針對存放MQ-9「死神」無人機和其他偵察機的飛機庫，以破壞美軍監察威脅和空襲的能力。

採GPS技術不靠搖控 避雷達

CNN的報道指出，這些伊朗製「自殺式」無人機體積各異，翼展由5呎到15呎不等，遠較美軍翼展達66呎的MQ-9無人機細小。它們各自裝載炸藥，其中大型無人機最多可攜帶30公斤炸藥。CNN引述消息人士稱，新式無人機在GPS全球衛星定位系統導航下到達目的地施襲，準確度甚高，較以往的無人機威脅大增。此外，由於它們毋須依靠遙控前進，美軍透過干擾遙控信號來阻止舊式無人機飛行的方式已行不通，更甚者由於地面和新式無人機之間毋須通訊，美軍無法「溯源」查找遙控者的位置。

另外，專家指出，相比起短程導彈要在較接近施襲點的地方發射，無人機可以飛行的距離長得多，亦可以在任何地點放飛，包括天台或小型貨車，彈性較大。無人機的低飛能力和細小體積，可讓它們避過防空雷達，也較難被防空炮擊落。

美軍視近期這些無人機為伊朗敵對升級的象徵，也是美軍在伊拉克再無空中絕對優勢的警號。美軍中東事務最高指揮官——中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯錫（Kenneth F. McKenzie Jr.）上月就形容，無人機已成為嚴重威脅，美軍正研究如何對付。

除了伊拉克外，美軍對區內過去一年愈來愈多的無人機襲擊也感到關注，包括也門胡塞武裝多次向沙特的石油設施發動無人機襲擊，美方相信它們的技術也是來自伊朗。

（CNN/紐約時報）

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