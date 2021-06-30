英擬禁學生校內用手機 教界家長反對

韋廉信（Gavin Williamson）表示，手機不僅會分散學生的注意力，而且當出現濫用或過度使用手機情况時，會對學生的心理健康和福祉產生「破壞性影響」，又指不管教師的看法如何，都需要制定手機禁令。

諮詢6周 引研究指禁用助成績

2013年曾有英國學者在伯明翰、倫敦、萊斯特和曼徹斯特等地區91所學校作調查，發現在實施手機禁令的學校，學生成績表現提高了6.41%。研究論文發表在國際學術期刊《勞動經濟學雜誌》（Journal of Labor Economics），英國政府其後引用有關論文，並得出結論，指手機禁令對成績欠佳的學生影響較大，但對成績優異學生無顯著影響。研究結果遭其他學者質疑，普遍認為被誇大，並無「足夠數據」支持落實校園手機禁令。

校長和教師工會質疑韋廉信利用手機問題分散大眾對政府在疫情下教育措施失策的注意力。英國國家教育工會聯合秘書長考特尼（Kevin Courtney）表示：「教師會想知道為何教育大臣要談論手機，而不是學校需要什麼來協助學生重新養成學習習慣。」另外，禁用手機亦惹家長憂慮，因為許多父母希望孩子在放學後能使用手機與他們聯繫。

（泰晤士報/衛報）