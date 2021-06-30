美情報機構新冠溯源 官員放風未必有結論

【明報專訊】美國總統拜登5月底下令情報機構徹查新冠病毒來源，就病毒如何傳播給人類找出結論，並在90天內提交報告。《華爾街日報》周日（27日）引述知情人士消息報道，拜登意識到為期90天的調查可能不會得出一個明確的答案，又指情報機構做的相關調查目前尚未找到可平息爭論的有力證據，去說明新冠病毒是源於人類接觸了受感染的動物，還是從中國武漢病毒研究所泄漏。中國多番駁斥「實驗室泄漏論」之說，批評西方輿論和美國政客炒作，把病毒溯源工作政治化。
《華爾街日報》引述官員消息報道
《華爾街日報》報道，拜登將於7月中旬先收到一份有關45天調查進展的中期報告，美國官員表示，即使只有部分進展，也有可能收窄科學界、政界和情報專家就病毒源頭問題上之分歧，並為下一階段調查提供線索。一名拜登政府的高級官員稱：「（拜登）已意識到90天後我們可能不會得出一個絕對確切的答案，但他希望相關行動是聚焦、密集且會在限時內完成的。」
這項調查是由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）負責監督。海恩斯早前對國會議員透露，她已額外僱用相關人員，負責處理與疫情有關的事務。
目前調查工作尚未取得突破，而且面臨許多障礙，美方指最主要的障礙是中方拒絕提供更多數據，也不允許調查人員接觸武漢病毒研究所的科學家，該研究所是研究冠狀病毒的生物安全實驗室。
中國否認「外泄論」 斥溯源政治化
中國當局多番否認「實驗室外泄論」的可能，並引用世界衛生組織領導的專家小組今年初的調查結論，指病毒從實驗室泄漏的可能性極小。世衛報告3月出爐後，中方指新冠病毒溯源調查亦應轉向其他國家。《紐約時報》本月14日刊登武漢病毒研究所研究員石正麗的訪問，她亦否認「實驗室泄漏論」指控，稱「不明白為何世界向無辜科學家潑髒水」。
由於美國情報機構的調查可能不會得出結論，一些美國國會議員、專家及新冠感染者組成的民間組織呼籲成立一個獨立的全國委員會，繼續追查新冠源頭。