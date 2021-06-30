《華爾街日報》引述官員消息報道

《華爾街日報》報道，拜登將於7月中旬先收到一份有關45天調查進展的中期報告，美國官員表示，即使只有部分進展，也有可能收窄科學界、政界和情報專家就病毒源頭問題上之分歧，並為下一階段調查提供線索。一名拜登政府的高級官員稱：「（拜登）已意識到90天後我們可能不會得出一個絕對確切的答案，但他希望相關行動是聚焦、密集且會在限時內完成的。」

這項調查是由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）負責監督。海恩斯早前對國會議員透露，她已額外僱用相關人員，負責處理與疫情有關的事務。

目前調查工作尚未取得突破，而且面臨許多障礙，美方指最主要的障礙是中方拒絕提供更多數據，也不允許調查人員接觸武漢病毒研究所的科學家，該研究所是研究冠狀病毒的生物安全實驗室。

中國否認「外泄論」 斥溯源政治化

中國當局多番否認「實驗室外泄論」的可能，並引用世界衛生組織領導的專家小組今年初的調查結論，指病毒從實驗室泄漏的可能性極小。世衛報告3月出爐後，中方指新冠病毒溯源調查亦應轉向其他國家。《紐約時報》本月14日刊登武漢病毒研究所研究員石正麗的訪問，她亦否認「實驗室泄漏論」指控，稱「不明白為何世界向無辜科學家潑髒水」。

由於美國情報機構的調查可能不會得出結論，一些美國國會議員、專家及新冠感染者組成的民間組織呼籲成立一個獨立的全國委員會，繼續追查新冠源頭。

（華爾街日報/紐約時報）

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